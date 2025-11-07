Universidad de Chile afronta con todo lo que es la recta final del torneo nacional, en la que los ‘Azules’ tras su último triunfo ante Everton de Viña del Mar por 2-0, volvieron a prenderse en la lucha por el Chile 2, a falta de cuatro partidos para el término del campeonato.

A pesar de esto, desde la U ya miran lentamente lo que puede ser el 2026, en la que si bien aún no confirman su participación a nivel internacional, esperan poder tener un positivo mercado de pases para nutrir su plantel.

Aunque la continuidad de su actual entrenador, Gustavo Álvarez es toda una interrogante hasta día de hoy, ya hay nombres de algunos jugadores que pueden arribar al ‘Romántico Viajero’, en la que un viejo anhelo del DT azul vuelve a ser opción.

Rivero aparece en la órbita azul

Según han informado diversos medios de Ecuador, el delantero uruguayo Octavio Rivero vuelve a aparecer como una importante opción para poder reforzar el ataque de la Universidad de Chile pensando en el 2026.

Rivero vuelve aparecer en el horizonte azul | Foto: Getty Images

Los ‘Azules’ tal como en el inicio del 2025, volverían a la carga del atacante de 33 años, quien fue uno de los grandes anhelos de mercado para la U, pero debido al feroz portazo de su club, el Barcelona de Ecuador, este trato no se pudo ejecutar.

El atacante uruguayo que finalizaba contrato a finales del 2025, habría concretado una renovación con el club ecuatoriano para no irse libre, en la que habría fijado un monto de salida, el cuál es el de dos millones

Pero en esta carrera la Universidad de Chile no correría sola, ya que aparece en su camino el poderoso Atlético Nacional de Colombia, quien también estaría tras los pasos del atacante en el próximo mercado.

En la U siguen muy de cerca lo que es la situación de Rivero, quien parece no estar muy a gusto en el conjunto ecuatoriano, debido a los problemas que han involucrado al equipo con los sueldos impagos, lo que sin duda no tiene muy conforme al goleador.

Los números de Octavio Rivero en este 2025 son de 32 partidos con Barcelona, en los que ha anotado once goles y no ha aportado con asistencias.

En Síntesis

Universidad de Chile se prendió en la lucha por el Chile 2 tras su triunfo 2-0 ante Everton de Viña del Mar.

El delantero uruguayo Octavio Rivero (33 años) vuelve a sonar como opción para reforzar a la U en 2026.

Rivero lleva once goles en 32 partidos jugados con el Barcelona de Ecuador en este 2025.