Un confuso incidente se produjo en la zona mixta del Estadio Monumental tras el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde Javier Correa protagonizó un duro cruce de palabras con un hincha de la U que se encontraba afuera de los camarines.

El jugador de los albos, incluso, alegó que recibió un golpe por parte del forofo azul: “Me tiró un puñete allá adentro, me quiso pegar”, fueron sus palabras mientras caminaba y fue atajado por parte de la ágil prensa deportiva.

La versión de Correa, eso sí, se contradice con lo que cuenta el periodista Marcelo Díaz: “Terminado el partido, va saliendo y lo entrevista una compañera de TNT y mientras lo entrevista había dos personas que son hinchas de la U porque el señor me llama y me pide una foto y hace los signos de la U”, dijo en el programa Todo es Cancha.

Correa protagonizó incidente en el Monumental. | Foto: Photosport

“Correa habla con la periodista, pasa por el frente de este hincha y algo le dice que Correa se da vuelta, enajenado. Nunca le tiraron ningún combo”, complementó sobre la versión del cordobés que habría recibido un golpe.

Díaz relata que fue en ese momento donde Javier Correa fue retirado por parte del staff del Cacique: “Ahí sale el jefe de prensa de Colo Colo y lo trata de detener y luego los guardias de seguridad ya sacan a este hincha”.

Si bien la situación no pasó a mayores, desde el medio AS aseguraron que Universidad de Chile buscará denunciar a Javier Correa al Tribunal de Disciplina de la ANFP para que el delantero albo sea sancionado.

Supercopa a la vista

Javier Correa y Universidad de Chile se volverán a ver las caras el próximo domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde, día y hora en donde albos y azules disputarán la Supercopa en el Estadio Santa Laura.