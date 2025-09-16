Durante las últimas horas, la Policía de la Provincia de Buenos Aires confirmó la detención de uno de los barristas de Independiente que participó en las violentas agresiones contra hinchas de Universidad de Chile en la barbarie de Avellaneda. El sujeto, identificado como Federico Jiménez Arguello, permanecía prófugo desde hace casi un mes.

El pasado 20 de agosto, durante el partido de vuelta por la Copa Sudamericana ante la U, Arguello fue acusado de participar en agresiones y vejámenes contra simpatizantes del conjunto azul, en momentos en que el encuentro ya se encontraba suspendido.

Fernando Jiménez Arguello fue detenido en Buenos Aires (Ministerio de Seguridad).

El barrista fue identificado e interceptado en la previa del duelo de la Primera C entre Berazategui y Muñoz, en las inmediaciones del Estadio Norman Lee, según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El barra de Independiente detenido enfrenta una acusación por lesiones graves tras los incidentes en la Copa Sudamericana, delito que contempla penas de 1 a 6 años de prisión según el Código Penal argentino, con posibilidad de agravantes por tratarse de violencia en espectáculos deportivos.

Otros seis prófugos son buscados por intento de homicidio, con penas más altas, mientras que otro enfrenta cargos por lesiones graves y robo en poblado y en banda.