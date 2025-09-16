El ex futbolista de la U entre otros clubes, Hugo Droguett, se refirió a la previa del duelo de Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile, dejando en claro su deseo de que el partido se defina únicamente dentro de la cancha tras lo sucedido con los azules en Avellaneda y el fallo de la Conmebol.

En declaraciones a Bolavip Chile, el exfutbolista expresó: “Esperemos que sea un gran partido y que gane el que tenga que ganar por lo demostrado dentro de la cancha, sino va a ser muy notorio, y espero que no sea así porque sino vamos a ensuciar nuevamente el fútbol”.

Droguett también anticipó un ambiente complejo para los azules: “Espero que no, y creo que no va a ser así, lo que sí va a ser un clima muy tenso para la U porque obviamente uno juega con eso y ellos van a sentir esa presión, van a decir que la U pasó arreglada, le van a jugar la cabeza, pero siendo bien sincero la U pasó de buena manera, la U ganó el encuentro, no tiene por qué sentirse ayudada”.

“Los partidos de copa son así, duros, Alianza no va bien en la liga local, pero juega de manera diferente en la Copa, ahora también a la U el triunfo en la Supercopa también le da un envión. Ganar los clásicos es importante”, cerró el exmediocampista.

La U llega al duelo con Alianza Lima con el envió de haber ganado la Supercopa a Colo Colo (Photosport).

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: cuándo y a qué hora

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida por el certamen continental entre el ‘Íntimo’ y la U se disputará este jueves 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.