Independiente consiguió este miércoles una importante victoria fuera de la cancha al lograr revertir una de las sanciones más severas tras los incidentes ocurridos frente a Universidad de Chile en Avellaneda y que significaron su descalificación de la Copa Sudamericana por parte de Conmebol.

Una vez ocurrida la tragedia, la justicia argentina determinó la clausura del estadio Libertadores de América, una medida cautelar que quedó sin efecto esta jornada, por lo que el recinto de Avellaneda podrá abrir las puertas para los hinchas de Independiente.

Justicia argentina deja sin efecto la sanción contra Independiente (Getty Images).

La medida fue revocada luego que el club argentino presentara ante la justicia un “Plan Operativo de Seguridad”, elaborado en conjunto con la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y la policía de Buenos Aires.

De esta forma Independiente podrá recibir público en su estadio este fin de semana cuando este sábado desde las 16:45 horas reciba a Banfield por el Torneo de Clausura argentino.

Pese al dictamen de la justicia trasandina, el fallo de Conmebol se mantiene intacto por lo que el Rojo, al igual que la U, no podrá recibir público en sus próximo siete encuentros de local y visitante por torneos Conmebol.