Universidad de Chile aterrizó durante la tarde de este martes en Perú donde de inmediato se trasladó al hotel de concentración para preparar el crucial duelo de ida ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, el técnico Gustavo Álvarez sorprendió al romper el silencio y dialogar por casi un minuto y medio con los medios deportivos locales que esperaban el arribo del conjunto universitario.

Allí y mientras caminaba hacia la salida, el DT argentino tuvo palabras para lo que será el choque ante el elenco ‘Íntimo’: “Será un partido complicado, es una llave de ida y vuelta, un rival que viene haciendo las cosas bien en el plano local e internacional así que difícil”, apuntó Álvarez.

Asimismo, agregó que “hay que superar al rival como siempre, para ganar hay que superar al rival, y es un buen equipo al que hay que superar”.

Gustavo Álvarez logró su segundo título en la U al quedarse con la Supercopa (Photosport).

Gustavo Álvarez responde al interés de la selección de Perú

Pero lo más llamativo, fue cuando le consultaron a Álvarez por el supuesto interés de la federación para asumir el cargo en la selección de Perú, un desafío que pondría en duda la continuidad del argentino en Universidad de Chile. De todas formas, el ex estratega de Huachipato fue tajante: “Estoy cien por ciento enfocado en la U”.

De todas formas, tuvo palabras para su paso por Atlético Grau en 2022: “Hay tantos recuerdos, porque uno recuerda los lugares por cómo lo trataron, acá en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido”, cerró.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: cuándo y a qué hora

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida por el certamen continental entre el ‘Íntimo’ y la U se disputará este jueves 18 de septiembre, día de Fiestas Patrias, a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.