En la Universidad de Chile sin duda que aún no se puede superar lo que fue la eliminación de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Lanús en Argentina y se despidieron del sueño de llegar a la final del torneo continental.

El arbitraje para el olvido por parte de Alexis Herrera, es el que aún no se pueden sacar de la cabeza los hinchas de la U, quienes tienen claro que gran parte de la eliminación de su equipo pasó por lo que fue la horrorosa labor del juez venezolano.

Sobre esto, el ídolo azul Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y volvió a referirse a lo que fue el desempeño del árbitro venezolano, con quien quedó bastante tostado, haciendo una importante confesión al tenerlo tan cerca en Argentina.

“Mientras iba saliendo (Herrera), lo vi con una sonrisa que me dieron ganas de ir a… una sonrisa así feliz”, declaró.

Herrera generó polémica con sus cobros | Foto: Photosport

Finalmente, Rivarola deja en claro que le genera mucha molestia estos errores de los árbitros, ya que terminan perjudicando en demasía los trabajos de los equipos, como ocurrió en esta oportunidad con la Universidad de Chile y él después queda como sin nada.

“Esa es la rabia que a uno de le da, que al final ellos se van para su casa como si nada, la liviandad con la que los árbitros, acá hay gente que le dedica tanto a este momento, que sufre tanto y el loco a su casa feliz y vaya a saber si se fue a su casa después…”, cerró