En el fútbol chileno se ha instaurado una nueva polémica en las últimas semanas y todo esto tras lo que es la programación del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, en donde los ‘Azules’ no se han mostrado muy conformes con esta decisión debido a lo que es su participación internacional.

Sobre este tema, el ídolo azul Diego Rivarola ocupó su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que es la postura azul de postergar este duelo ante la Universidad Católica, en la que explica la razón de esto pensando como futbolista.

“Me parece que en la instancia que está la U, el jugador está muy metido en el tema Copa Sudamericana, lo que no es muy ideal”.

“Es un clásico de visita, es difícil no es un tema menor, desde lo emocional no es lo mismo que jugar otro partido y lo emocional termina influyendo en lo físico, quieras o no, entonces me parece que no es lo ideal (jugar)”, partió señalando Rivarola.

En la UC se oponen a postergar el Clásico Universitario | Foto: Photosport

Agregando a esto, el histórico goleador de la U avala la postura del club en buscar la posibilidad de reprogramar este partido y además, le tira un importante palo a la ANFP y los clubes del fútbol chileno por la mala voluntad ante lo que esta solicitud.

“No se le está rogando a nadie, acá hay un tema, hoy le toca a la U y el año que viene le va a tocar a Católica o a Colo Colo, ya le tocó a Colo Colo y Católica y muchas veces ellos pidieron también”, declaró.

Rivarola y su palo a Garnero

Finalmente, Rivarola se refirió a lo que fueron los dichos de Daniel Garnero en la Universidad Católica, en la que cerró la puerta a una posible reprogramación de este partido, en donde el ídolo de la Universidad de Chile le respondió con todo pensando en un futuro,

“Ojo, que después te puede tocar a vos, ojo Garnero, que el año que viene te puede tocar a vos, después no te quejes. Al final depende de las conveniencias de cada uno, entonces después no te quejes”, cerró.