El duelo entre la Universidad Católica y Universidad de Chile está programado para la próxima semana, pero desde ya se ha instaurado la polémica con la realización de este compromiso por lo que es el apretado calendario que tiene la U tras ser el único equipo chileno en competencia a nivel internacional.

Por esto, desde el conjunto ‘Laico’ han buscado la posibilidad de poder reprogramar el Clásico Universitario, que está justo en el medio de la llave que afrontará ante Lanús por Copa Sudamericana, y que tiene en duda la realización de este duelo.

En las últimas horas y ante este tema, el jugador de los ‘Cruzados’ Cristián Cuevas conversó con la prensa y se refirió a esta situación, en la que señaló que en la interna del plantel tienen programado para que se juegue este clásico.

“Yo tengo entendido que el partido está programado y está en regla de que el partido se puede jugar el domingo, por algo lo programaron a las 12:30 en el Claro Arena”, parte señalando Cuevas.

El ‘Cimbi’ deja el claro mensaje que desde la Universidad Católica se oponen a una postergación de este encuentro ante su clásico rival, en la que indica que aquello no les convendría en su calendario.

Cuevas se opone a posponer el duelo con la U | Foto: Photosport

“Esperemos que se juegue, a nosotros no nos convendría tener otro parate y otra semana sin jugar, esperemos que se juegue, es lo que nosotros queremos”, declara.

Finalmente, Cuevas espera que este encuentro se pueda desarrollar con total normalidad, pero de todas formas estarán expectantes a lo que será la decisión que se tomará al respecto.

“Hay que estar preparados, ganar de local un clásico siempre es importante y lindo, para seguir sumando puntitos y mantenernos en la pelea”, cerró.