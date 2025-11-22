Universidad de Chile trabaja con todo para lo que será un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante O’Higgins de Rancagua en un partido crucial para ambos en el Estadio El Teniente.

Este partido es denominado como una final para ambos, ya que los dos equipos están muy apretados en la tabla por lo que es su lucha por el Chile 2 y Chile 3, el que da cupos para poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores 2026.

Pensando en dicho encuentro, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para analizar lo que será este duelo y le dio el gran consejo al DT azul Gustavo Álvarez en alinear como titular a Israel Poblete para esta ‘final’.

“Con O’Higgins tiene que jugar Poblete por el mediocampo (de O’Higgins). En el partido con Limache lo puso de central, estaba perdidisimo, luego rectificó y la U dio vuelta el partido”, declara.

Herrera pide hacer un esfuerzo por Di Yorio

Cambiando de tema, el ‘Samurai’ dejó de lado lo que será el partido de la U ante O’Higgins y ya empezó a planificar lo que será la temporada 2026, en la que ya le dejó un importante mensaje a la dirigencia azul.

Herrera pide la continuidad de Di Yorio | Foto: Photosport

¿El consejo? Herrera le pide a la Universidad de Chile romper el chanchito y jugarse sus cartas para luchar por la continuidad de Lucas Di Yorio para el 2026, en la que pide hacer una inversión por este puesto tan fundamental, en donde hace una comparación con Colo Colo.

“Comparando con lo que pagó Colo Colo por (Javier) Correa y por (Salomón) Rodríguez, yo creo que la U perfectamente puede hacer un esfuerzo por Di Yorio”, cerró.