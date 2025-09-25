Universidad de Chile ultima detalles para lo que será su partido de esta jornada ante Alianza Lima por los cuartos de final de vuelta por la Copa Sudamericana, en la que el ‘Romántico Viajero’ busca quedarse con la clasificación a las semifinales del torneo continental.

En la previa a este partido, el ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que será este duelo crucial para la U, en la que los ‘Azules’ contarán con la gran baja de su público en Coquimbo.

“Ojalá no le afecte mucho, pero siempre la característica del hincha de la U es especial para la mayoría de los partidos, es una característica que es una esencia que tiene este equipo es su hinchada y que no esté no es lo más lindo y más cómodo. Ojalá que no afecte, yo siento que este equipo ha demostrado que tiene la capacidad de abstraerse de muchas situaciones y esta puede ser una más”, parte señalando Rivarola.

Para lo que es el partido en sí, el ex atacante tiene una principal interrogante por lo que será el ataque azul, en la que espera que puedan abrir la lata del encuentro de forma temprana y de no ser así, proyecta este importante drama.

Rivarola habla sobre el duelo clave de la U | Foto: Getty Images

“Yo siento que con el tema del nueve tengo un poco de reparo en el sentido de que, Alianza siento que se meterá atrás y así es muy difícil poder entrarle y uno se limita a tirar centros y tirar centros a Nico Guerra no es rentable. Ahí puede que la U tenga una dificultad y va ser algo que va a pasar”, profundizó.

Rivarola repasa a Alianza Lima por sus quejas

Concluyendo, Rivarola tuvo palabras para lo que ha sido el constante llanto de Alianza Lima en la previa a este partido de vuelta ante la Universidad de Chile, en la que los increpó con todo tras lo que fue la denuncia que realizó el club peruano a CONMEBOL en las últimas horas.

“Ahora la gente de Alianza y yo estaba presente ahí, nos despertaron a las cuatro de la mañana y no vi que mandaran ninguna carta, a nosotros cuando fuimos a Lima nos fueron a despertar, en Argentina pasó lo mismo. ¿Qué quieren buscar, ganar por secretaría?”, cerró.