Universidad de Chile disputa en esta jornada un duelo crucial por la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ disputarán el duelo de cuartos de final de vuelta ante Alianza Lima en Coquimbo, en la que buscan la clasificación a la fase de los cuatro mejores.

Por lo que será este duelo, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a la gran importancia de este partido, en la que indicó desde ya si la U no consigue avanzar a semifinales, es un fracaso máximo.

“Se juega mucho la U, ya distante de lo que es el título del torneo nacional, sería un fracaso quedar eliminado y no avanzar, no conseguir el título nacional y quedar eliminado de Copa Chile”, parte señalando Yáñez.

Entregando las razones, el ‘Pato’ indica que sería un duro golpe para la U poder quedar fuera de todos los títulos que restan en esta temporada, teniendo en consideración lo que fue su buen inicio de año, en la que mostró un buen rendimiento en el primer semestre.

La U juega un partido de alto impacto ante Alianza Lima | Foto: Photosport

“No es por las palabras de un gran técnico, sencillamente por lo que mostró a nivel internacional en la primera rueda que fue bastante buena, fue el mejor equipo del primer semestre”, explicó.

Concluyendo, Yáñez indica que Gustavo Álvarez tiene una importante cuenta de ahorro y no ve posible una salida de él en caso de quedar eliminados y además, el ex futbolista no duda en que la U estará a la altura y logrará avanzar a semifinales.

“Sigue teniendo cuenta de ahorro en caso de tener una cuestión negativa, yo pienso que va a pasar la U, hay que ponerse el overol para generar oportunidades, algo que no se hizo en Lima”, cerró.