La sorpresiva salida de Gustavo Álvarez dejó a Universidad de Chile sin timón justo cuando la planificación para la temporada 2026 comienza a tomar mayor forma.

La dirigencia de Azul Azul se verá obligada a acelerar la búsqueda de un reemplazo que esté a la altura de las circunstancias y pueda devolver orden, regularidad y un proyecto claro al Romántico Viajero.

El vacío en la banca abrió el debate sobre el perfil que necesita el club: un director técnico capaz de manejar la presión del medio, liderar un plantel exigente y establecer un estilo de juego reconocible que perdure más allá de los resultados inmediatos.

Martín Anselmi se suma a los candidatos para dirigir a la U

Entre los nombres que comenzaron a sonar, destaca uno que combina experiencia internacional y conocimiento del fútbol sudamericano. ¿De quién se trata?

Según informó el periodista Cristián Cavieres en La Magia Azul, el argentino Martín Anselmi se perfila como una de las opciones para asumir la banca del elenco universitario.

El entrenador trasandino cuenta con experiencia en Europa, donde dirigió al Porto en el Mundial de Clubes, y también en varios clubes de Sudamérica, lo que le permite manejar planteles bajo presión y con exigencias tácticas altas.

Martín Anselmi ha dirigido a Unión La Calera, Independiente del Valle, Cruz Azul y el Porto | FOTO: Hector Vivas/Getty Images

Sin embargo, existe un inconveniente: Anselmi también está siendo seguido por Newell’s Old Boys, club con el que ya ha mantenido charlas y que también desea contar con él para la próxima temporada.

En síntesis…

La salida de Gustavo Álvarez abrió la búsqueda de un nuevo DT en Universidad de Chile, y Martín Anselmi aparece como uno de los candidatos.