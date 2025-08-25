“Yo creo que eso es una barbaridad y además, no perdamos de vista que esa gente que se dice hincha de Independiente es la que nos jodio”, fueron parte de las últimas declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti a Naviso Gol TV.

Pero su afán nunca fue asumir responsabilidades en este hecho, sino que insistir más aún en que la masacre ocurrida en Avellaneda el pasado miércoles 20 ante Universidad de Chile, fue netamente culpa del cuadro laico.

“Si no habrían hecho eso estaría muy claro, porque pasan todas las imágenes de esos momentos, que son realmente dramáticos, donde hay 50 vándalos haciendo quilombo y no se ve las imágenes del principio de los chilenos tirando inodoros para abajo”, reafirmó.

Sus declaraciones no han dejado a nadie ajeno en la U. Esta vez Hugo Droguett, exjugador del cuadro universitario, hizo su réplica a los dichos del dirigente del Rojo en diálogo con BOLAVIP.

“Ese tipo de personas no deberían estar en el fútbol, es impresentable lo que han hablado. Independiente de, no se trata de defender a la U o no, pero las imágenes son muy fuertes y claramente va a haber sanciones”, comenzó diciendo.

En esa línea, recalcó: “Entonces el hablar de no querer ser sancionado cuando han cometido muchos errores, yo no sé bien las reglas, pero solamente me voy a referir a que el encargado del evento era Independiente y no fue un evento bien planificado”.

Hugo Droguett le da la clasificación a Universidad de Chile

Aunque aún resta conocer qué decidirá la Conmebol respecto de ambos equipos sobre si el uno o el otro accederá a cuartos (o ambos serán descalificados) Droguett deja clara su postura.

“En un tema político que es lo que se ha dejado de lado y solamente lo voy a recalcar, pero si se fuera por reclamar y eso, la U este partido lo va ganando… Entonces ya la U ahí tendría dos puntos a favor, pero la U no está hablando de eso, la U está hablando de otra cosa (de las víctimas)”, aseguró.

Hugo Droguett se cansa de las declaraciones del polémico presidente de Independiente (Foto: Pablo Hidalgo/Photosport)

“Universidad de Chile está preocupándose todavía de sus hinchas que algunos todavía están allá peleando por su vida, otros que todavía no han podido volver, seguramente un par de deben estar presos todavía. Pero de eso no se ha hablado, entonces la verdad que es impresentable lo que habla la directiva de Independiente”, agregó.

U. de Chile de cara al Superclásico

Luego de este trago amargo, los azules no vieron acción el fin de semana recién pasado ante Everton precisamente debido a esta tragedia. En medio de todo este problema, el fin de semana se juega el Superclásico ante Colo Colo.

Droguett dio su opinión sobre el foco de los jugadores de la U, asegurando que: “Tienen que sacarse eso de la cabeza porque van a tener un duelo importantísimo, donde tiene que seguir peleando para poder alcanzar a Coquimbo que cada vez se aleja un poquito más”.

“Sabemos que los clásicos son los clásicos y esperar que tengan una linda semana, una muy buena preparación y que ojalá que después estemos hablando solamente del partido también, de que no hayan ocurrido cosas que no le convienen a nadie”, cerró.