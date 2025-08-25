Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda deberán esperar por sus castigos. ¿La razón? Los plazos se extenderán más de lo deseado por los hinchas: sus dirigencias deberán presentarse presencialmente ante la Conmebol.

En primera instancia, ambas instituciones tienen hasta el 27 de agosto para emitir sus alegatos y antecedentes sobre lo ocurrido en Buenos Aires. Luego, deberán viajar hasta Paraguay.

La razón: tendrán una sesión in situ con las autoridades del balompié sudamericano. A falta de la información oficial, tal cita será la semana del lunes 1 de septiembre.

Así lo reveló el periodista Facundo Sanches en DSports Argentina. Entregó detalles sobre cómo será el proceso que vivirán ambos clubes antes de recibir sus respectivos castigos.

“Los dos equipos hacen, hasta el miércoles vía mail, el descargo. La semana que viene recién van a ser citados para una audiencia“, comenzó asegurando el comunicador.

“No va a ser esta semana. Obviamente, el expediente cierra el miércoles 27. Ahí, mandan el mail con el descargo de cada uno. La semana que viene estarían viajando para lo que pueda llegar a ser la audiencia presencial“, cerró.

Universidad de Chile deberá defenderse tras la masacre contra Independiente. (Créditos: Photosport)

Universidad de Chile encuentra un poco de justicia

Cabe destacar que Independiente ya sancionó a 25 involucrados en la masacre ocurrida en el Estadio Libertadores de América. Fueron expulsados como socios del club y se solicitará que sufran derecho de admisión de por vida.