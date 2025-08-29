Universidad de Chile se prepara para uno de sus desafíos más importantes del semestre: derrotar a Colo Colo por la Liga de Primera 2025. Una vez más, los azules irán hasta el Estadio Monumental para intentar vencer al archirrival.

¿Hay confianza entre los hinchas del conjunto laico? Para Héctor Pinto, no hay de qué temer. En conversación con BOLAVIP Chile, expresó toda su confianza en la previa del compromiso.

Para él, la diferencia de nivel es evidente antes del Superclásico: azules y albos están a 10 puntos de distancia en la tabla de posiciones. Por ello, llamó a ir con tranquilidad a Macul.

“Yo creo que la U hoy día está dos o tres escalones más arriba que Colo Colo. De eso no hay duda, en lo futbolístico, digamos. Está dos o tres escalones arriba en cuanto a rendimiento“, comenzó señalando.

“La U ya sabe a lo que juega, sabe cuáles son los jugadores que tienen que entrar. Colo Colo todavía está descubriendo cosas, todavía está con las peleas del directorio, todavía no sabe quién es el técnico”, agregó.

Héctor Pinto confía en una victoria de Universidad de Chile en el Superclásico ante Colo Colo. (Créditos: Photosport)

Un consejo para Universidad de Chile

Finalmente, el monarca con los azules en 2004 le entregó una recomendación al plantel dirigido por Gustavo Álvarez: hay que dar vuelta la página tras lo ocurrido en Buenos Aires. El foco debe estar puesto en el archirrival.

“Yo confío que sí, que la U se va a abstraer de todas las otras cosas y va a jugar de acuerdo a lo que ha demostrado que viene haciendo. Todo lo que viene haciendo está bastante bien”, reflexionó.

“Para mí, es el mejor equipo que juega fútbol hoy en día. Incluso, más que Coquimbo Unido“, concluyó.