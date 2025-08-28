Universidad de Chile se prepara para uno de sus desafíos más complejos del año: visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental. Los azules deberán ir hasta Macul por la Liga de Primera 2025.

Por ello, en la antesala de dicho compromiso, un histórico DT del conjunto laico pidió otorgarle confianza a Cristopher Toselli: asoma como el arquero estelar ante el archirrival por la posible ausencia de Gabriel Castellón.

Esa fue la petición de César Vaccia en conversación con BOLAVIP Chile. Para el mítico entrenador de los azules, debe haber un golpe de respaldo para el formado en la precordillera.

“Si hay algún jugador que tiene que estar al 100% es el arquero. Me parece a mí que ahí tiene que primar un poco el sentido de autoridad y la experiencia de Gustavo (Álvarez)”, señaló.

“Si un arquero viene de una lesión, aunque tenga un pequeño dolorcito, va a querer jugar. Pero claro, son milésimas de segundos en las que tú te demoras en un córner, en un piso libre, en ir al piso, etcétera”, agregó.

Cristopher Toselli asoma como estelar en Universidad de Chile para el Superclásico contra Colo Colo. (Créditos: Photosport)

Cristopher Toselli, el apuntado de Universidad de Chile

Tras ello, el monarca con los azules en el bicampeonato 1999-2000 le entregó un espaldarazo al portero suplente. Será su momento de brillar tras una larga espera en la banca.

“Es un muy buen arquero también. Es una muestra de confianza hacia él. Es una buena decisión para el plantel y para el mismo Cristopher Toselli, que está esperando a jugar algún partido”, cerró.