Este domingo se vivirá una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, donde Universidad de Chile tendrá la dura misión de rescatar los tres puntos en su visita al Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo.

Los azules llegan con el ánimo bajo en lo mental, pero arriba en lo futbolístico: el cuadro de Gustavo Álvarez atraviesa por un buen momento y tiene a un Lucas Assadi que promete ser desequilibrante en Macul este domingo.

Calderón vivirá un nuevo Superclásico. | Foto: Photosport

Uno que anticipó lo que pueda ocurrir el domingo y recordó la última victoria azul en Pedreros fue Franco Calderón, quien conversó con TNT Sports: “Sabía que hacía mucho que no se ganaba ahí. Fue una alegría enorme llegar ese año y conseguir esa victoria”, dijo.

Sobre el duelo del domingo ante los albos, Calderón asegura que es primordial para pensar en un título que ha sido esquivo para la U los últimos años: “Estamos mentalizados en salir campeones. Para lograr es tenemos que ganar este partido y los que vienen”.

En el cierre, ‘Caldera’ revela su gran temor de cara al compromiso mayor del fútbol chileno y no se confía por la mala posición que ocupa Colo Colo en la tabla del Campeonato Nacional 2025, diciendo que “A los clásicos hay que jugarlos como si el rival fuera primero”, remató.

Superclásico, día y hora

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Monumental este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde para enfrentar a Colo Colo, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.