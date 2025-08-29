Universidad de Chile ya dejó atrás el durísimo escándalo que sufrió en Argentina por la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda y ahora se concentra de lleno en lo que será el Superclásico del fútbol chileno este domingo ante Colo Colo.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez tiene la obligación de salir victorioso en Macul para no perderle pisada a Coquimbo Unido, el súper líder del fútbol chileno que no afloja y registra una marcha imparable en este segundo semestre.

Para el duelo frente a los albos a disputarse en el Estadio Monumental, el técnico de la U nuevamente dejará en el banco de suplentes a Leandro Fernández, referente de la U que ha tenido un rol secundario en el último tiempo.

Leandro Fernández no encuentra rumbo en la U. | Foto: Photosport

Marcelo Díaz, periodista y reportero, habló en Despierta León y evidenció el malestar del argentino: “Yo una vez lo hablé con él y le dije a seguir intentando no más. ‘A seguir intentándolo, no pasa nada’ me dijo. Esa es su mentalidad”, reveló.

Tras eso, Díaz profundizó en cómo se siente Fernández por estos días: “Pero sí se nota que obviamente no está cómodo, era la figura del equipo y ya no lo es. Quizás no lo demuestra mucho, pero yo siento que Fernández está sintiendo la suplencia”, remató.

Ahora, habrá que ver si Gustavo Álvarez le da minutos a Leandro Fernández en el Superclásico, compromiso que bien podría marcar el futuro de los azules en el Campeonato Nacional 2025.

Los números de Leandro Fernández este 2025

Entre Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Leandro Fernández ha disputado 27 encuentros esta temporada con 7 goles, 6 asistencias y 6 tarjetas amarillas.