La serie entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudameriana sigue sin poder dilucidarse tras lo que fue la barbarie que se vivió en Avellaneda y que impactó a todos en el fútbol mundial.

Desde la CONMEBOL ya tienen todas las pruebas por parte de ambos equipos para lo que será el fallo, el que debería darse a conocer la próxima semana y definirá que es lo que será de esta llave, en la que Alianza Lima espera rival.

En las últimas horas, el entrenador de Independiente, Julio Vaccari fue consultado en conferencia de prensa tras la igualdad de su equipo sin goles ante Instituto sobre lo que piensa cuál sería la resolución correcta de CONMEBOL ante esta caso, en la que solicita reanudar el partido.

“Lo que uno quiere es que siempre las cosas futbolísticas se diriman dentro del campo, se que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros estamos encolumnados detrás de eso”, declaró.

El DT del ‘Rojo’ pide esta resolución | Foto: Photosport

Concluyendo, Vaccari sabe que como club deberán esperar cuál es la decisión que tomará CONMEBOL respecto a este caso, en la que son conscientes de que no están muy bien parados tras las pruebas que se han dado a conocer.

“Siempre sabiendo que nosotros reprerenstamos un escudo muy grande y nos tenemos que hacernos cargo de la parte futbolística, es lo que nos toca y es el lugar en donde podemos nosotros ayudar”, concluyó.