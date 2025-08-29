La barbarie de Avellaneda sin duda que sigue en la mente del plantel de la Universidad de Chile, la que buscan dejar atrás y poner todo el foco en el gran desafío de este fin de semana, en la que se deben enfrentar ante Colo Colo por la Liga de Primera.

En esta jornada, el entrenador azul Gustavo Álvarez conversó con los medios en conferencia de prensa y rompió el silencio a lo que fue este lamentable hecho que se vivió en Argentina.

“Me pronuncio por primera vez luego de los hechos ocurridos el último partido. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Universidad de Chile, no solo los que estuvieron en la Tribuna Alta ese partido, si no que a todos a sus familiares y seres queridos, que deben haber sentido toda la indignación, toda la incertidumbre y la impotencia los que sentimos que estuvimos en esa cancha”, partió señalando Álvarez.



“El no saber del estado de salud, sobre todo, de sus familias, no tener noticia de ellos y la impotencia de no poder hacer nada. Estoy hablando de muchos kilómetros de distancia en el caso de los familiares y seres queridos y de nosotros mismos, que con una distancia de 100 metros estábamos encerrados en un vestuario, incomunicados, por temas de conexión, sin saber de ellos y qué había pasado”, agregó.

Sobre lo que ha sido la trastienda de esta lamentable situación, sin duda que este evento plagado de violencia sin duda que generó una desperación por parte del plantel azul y así es como lo manifiesta el DT azul, en la que siente que hubo un importante desprecio por la vida por los macabros incidentes en Avellaneda.

“Fue un momento muy doloroso, lo que sentí fue un gran desprecio por la vida, por el prójimo y odio infundado. El fútbol, el deporte, no es lugar para estas cuestiones. Así que les mando un fuerte abrazo, puedo decir que gracias a Dios no lamentamos fallecimientos, pero no deja de ser muy doloroso. Nos obliga a replantearnos muchas cosas”, remarca.

En la U aún no olvidan la barbarie | Foto: Photosport

Dentro de toda esta situación, el DT de la U mostró su felicidad por contar con la vuelta a nuestro país de Gonzalo Alfaro, uno de los hincha de la U más damnificados tras estos actos de violencia “entiendo que con la vuelta de Gonzalo Alfaro estaríamos todos de vuelta en Chile, así que estar todos de vuelta en casa lo celebro”.

Álvarez y su especial agradecimiento a Colo Colo

Finalmente, Álvarez mostró todo su agradecimiento por toda la gente de nuestro fútbol que mostró empatía y solidaridad con el club ante este duro momento, en la que destacó a la ANFP y algunos de los equipos de nuestro país que se hicieron sentir en este momento, en donde tuvo un especial agradecimiento a Colo Colo.

“Al mismo tiempo quiero agradecer las muestras de empatía y de solidaridad, y de sentido común diría yo, de la ANFP, los clubes y los jugadores. No vi mucho, lejos de ver todo, pero sí vi público como el de Limache, O’Higgins, Everton, que accedió a no jugar el partido del fin de semana pasado”.

“A Colo Colo, con todo lo que eso significa. Hago especial agradecimiento a Colo Colo, desde las palabras de Arturo Vidal, Esteban Pavez y por ahí alguno más que no sé. Pido disculpas si omito. La competitividad deportiva es una cosa y el odio infundado entre nacionalidades o hinchadas no tiene sentido. Nos da esperanza de que todo no está perdido. Cumplo con lo que sentía post-acontecimientos”, cerró.