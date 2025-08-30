Han pasado casi diez días desde la tragedia de Avellaneda, donde hinchas de Universidad de Chile e Independiente protagonizaron serios incidentes en el Estadio Libertadores de América y fueron los azules quienes se llevaron la peor parte.

El día de ayer, Independiente saltó a la cancha en Córdoba para enfrentar a Instituto e igualó sin goles, pero fue la instancia perfecta para que en el post partido varios protagonistas hablaran de lo que sucedió por la Copa Sudamericana.

Esta vez fue el turno de Julio Vaccari, técnico del Rojo quien señaló que “Fue una situación compleja la que vivimos todos, donde nos vimos afectados todos. No es algo agradable que suceda”, dijo.

Siguen latentes los incidentes de Avellaneda. | Foto: Photosport

Vaccari cree que lo sucedido ante la U pudo haber afectado el rendimiento de sus pupilos en el día de ayer, diciendo que “Es muy difícil poder sacar este tipo de situaciones de la cabeza, porque somos personas y llevamos lo que sentimos al trabajo”.

“La sensación es de mucha tristeza, es algo que no tenemos ni estamos preparados para hablar del tema. Queremos hablar de fútbol, pero es algo que nos atraviesa y para mí la palabra es tristeza”, complementó.

Lo cierto es que tanto Universidad de Chile como Independiente están expectantes del fallo de la CONMEBOL para ver quién avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana para medirse con Alianza Lima.

La U está citada a una audiencia en CONMEBOL

Este martes 2 de septiembre están citados ambos equipos para una audiencia de la CONMEBOL, donde podría haber humo blanco respecto a las posibles sanciones que ambos puedan recibir en el concierto internacional.