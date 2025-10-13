Universidad de Chile vuelve a tener acción en esta jornada dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se verán las caras ante Palestino por la 24° fecha del torneo nacional en el Estadio Santa Laura.

Para este partido, el entrenador Gustavo Álvarez tendrá importantes dolores de cabeza dentro de su equipo, en la que no podrá contar con Fabián Hormazábal y Franco Calderón por suspensión, además de las ausencias de Matías Sepúlveda y Lucas Assadi.

Por esto, un equipo bastante renovado es el que trabajó en los últimos días el DT azul, en el que espera poder suplir de buena forma a sus jugadores ausentes y quedarse con los tres puntos ante un rival directo en la lucha por el Chile 2.

Tal como lo adelantó Bolavip Chile hace unos días, la formación de la Universidad de Chile será con: Gabriel Castellón en portería; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en la defensa; Nicolás Fernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Maximiliano Guerrero en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en delantera.

Assadi no dirá presente en la U y Altamirano está en el banco | Foto: Photosport

El duelo entre Univerisdad de Chile y Palestino se disputará este lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.