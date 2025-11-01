Universidad de Chile sufrió la falta de Lucas Assadi en su último partido por las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde los azules cayeron por la cuenta mínima ante Lanús y se despidieron del torneo continental.

Lamentablemente para Gustavo Álvarez y sus dirigidos, la U se despidió con escándalo: una clara tarjeta roja para un jugador de Lanús no fue cobrada a los 5 minutos y, como si eso fuera poco, validaron un gol ilegítimo donde hubo una alevosa mano.

Alexis Herrera se echó al bolsillo a la U. | Foto: Photosport

Las situaciones que dejaron fuera a Universidad de Chile de la Copa Sudamericana colmaron la paciencia de Patricio Yáñez, quien en ESPN Chile se descargó: “Es imperdonable lo del árbitro, teniendo VAR. Si tú me dices que no había y que no lo vio, uno podría tener otro análisis”, dijo.

“Teniendo 4 tipos arriba que supuestamente están tranquilas sin la presión del árbitro, no querer cobrar -porque fue no querer hacerlo- me deja de verdad con muchas dudas”, complementó sobre el robo que sufrió Universidad de Chile.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que la U quedó fuera de la Copa Sudamericana y ahora tendrá que concentrarse en la Liga de Primera 2025. Ahí, buscarán rematar en el segundo lugar como Chile 2 y clasificar a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

