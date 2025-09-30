Universidad de Chile consiguió una igualdad ante Deportes La Serena el domingo pasado que no le sirve de absolutamente nada en el Campeonato Nacional 2025, donde marcha muy lejos de Coquimbo Unido y se enredó pensando en el Chile 2.

El cuadro azul mantiene opciones matemáticas de ser campeón, pero la realidad es que el cuadro pirata le saca 17 puntos de diferencia -con un partido más- y el sueño de levantar la Liga de Primera se ve cada vez más lejos.

Es precisamente la diferencia que existe entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido lo que llamó la atención de Marcelo Barticciotto, ex jugador quien en ESPN Chile reprochó al técnico de los azules.

La U viene de empatar ante La Serena. | Foto: Photosport

“Yo como dirigente me siento con Gustavo Álvarez y le digo ‘te hice un plantel’. Yo siento que Álvarez sí que tiene razón con querer jugadores y reforzar el equipo como todo técnico, pero ‘¿te parece que armé un plantel tan malo para estar a 17 puntos del puntero?’, recalcó ‘Barti’.

Barticciotto no se deja engañar por el presente de la U en Copa Sudamericana, donde los azules están en las semifinales y enfrentarán a Lanús: “No sé si es una excusa, es una razón. Pero digo ojo, porque también no creo que tenga un equipo para estar a 17 puntos del puntero, tenía equipo para salir campeón la U”, remató.

Lo cierto es que la U prácticamente se despidió del Campeonato Nacional 2025 y ahora tiene dos grandes objetivos en lo que resta de la temporada: lograr el segundo título de Copa Sudamericana y capturar el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores de América.

Universidad de Chile en la tabla

La U marcha en el cuarto lugar de la Liga de Primera 2025 con 39 puntos, muy lejos de los 56 que tiene Coquimbo Unido que ya se prueba por primera vez en su historia la corona de campeón.