Universidad de Chile hizo una presentación para el olvido el día de ayer en La Serena, donde empató 1-1 ante el cuadro local con un equipo mixto y posiblemente se despidió del Campeonato Nacional 2025.

La igualdad azul ante los papayeros no pasó inadvertida para Cristián Caamaño, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura apuntó con todo a Gustavo Álvarez: “Lo voy a decir con todas sus letras, Álvarez es un gran entrenador, hace jugar bien al equipo, pero como estratega este año falló medio a medio”, dijo.

Caamaño le dejó caer el mazo a Gustavo Álvarez. | Foto: Photosport

Caamaño no entiende el equipo mixto con el largo parón que tendrá la Liga de Primera 2025: “La U no estaba para regalar absolutamente nada pensando en que el próximo partido oficial es en 3 semanas, además venía de 7 días de descanso entre un partido y otro”.

“Van 29 días de septiembre y jugó 4 partidos. ¿No era capaz de jugar 2 partidos en 3 días? La explicación de Álvarez es que no quería arriesgar jugadores. Compadre, qué falta de valentía y coraje de Álvarez para enfrentar una recta final”, complementó.

En el cierre, incluso, Caamaño percibe una despedida de Álvarez del CDA diciendo que “Siento que se está despidiendo. Ayer había mucha molestia en la U por esta decisión de poner suplentes, botando el Chile 2. Si no llega a ir a la Copa Libertadores es un fracaso absoluto, más allá que se maquille con la Copa Sudamericana. Pero lo de ayer fue imperdonable”, remató.

El próximo partido de Universidad de Chile

Universidad de Chile tendrá una larga pausa y recién volverá a ver acción en el Campeonato Nacional 2025 el 19 de octubre cuando tenga que recibir a Palestino por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.