La inminente salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile ha generado expectación sobre quién tomará las riendas del club en la próxima temporada, donde los azules deberán afrontar la Copa Sudamericana, la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de La Liga.

Varios son los nombres que han aparecido en el radar de Azul Azul, pero hay uno que se perfila como el favorito. ¿De quién se trata? De Renato Paiva, el portugués con experiencia en Brasil y México.

Incluso, el periodista César Luis Merlo informó en las últimas horas que ambas partes “estarían en la parte final de las conversaciones y se espera que próximamente se cierre el vínculo con un contrato a largo plazo”.

Renato Paiva enfrentó a la U en la Copa Libertadores 2025 | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Walter Montillo analiza brevemente a Renato Paiva

Con un pasado ligado al club, el exjugador de la U, Walter Montillo, participó de una conferencia organizada por TNT Sports antes de su partido de despedida del fútbol, donde refirió al posible arribo de Paiva.

“Brasil, lo viene demostrando en las copas internacionales, está por encima de todo lo que es Sudamérica. Seguramente que tiene los conocimientos para poder hacerlo bien en la U“, comenzó diciendo la Ardilla.

Además, el exjugador subrayó la importancia de que el entrenador se adapte a la institución laica y a los hinchas azules: “Al no ser local, lo que yo haría sería conocer un poquito lo que le gusta al hincha, las preferencias de algunas posiciones que son importantes para ellos. Y ya después, obviamente colocar su plan de juego para que nos pueda sacar nuevamente campeones”.

En síntesis…