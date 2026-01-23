Universidad de Chile no solo genera noticias dentro de la cancha, sino también fuera de ella. A través de su tradicional programa “Sin Editar”, el Romántico Viajero sigue mostrando la interna del plantel y regalando momentos que rápidamente se viralizan entre los hinchas.

En el último capítulo del espacio audiovisual, varios jugadores se robaron las miradas por su cercanía, bromas internas y buena onda, reflejando el ambiente que se vive en el camarín de la U en plena preparación para la temporada 2026.

Sin embargo, hubo tres futbolistas que terminaron siendo los grandes protagonistas del episodio: Fabián Hormazábal, Lucas Assadi y Javier Altamirano, quienes no solo compartieron escena, sino que dieron origen a un nuevo y curioso apodo grupal.

Nacen “Los Tuti” en Universidad de Chile

En una de las secuencias más comentadas del programa, el oriundo de Puente Alto aparece junto a Altamirano y, en medio de una broma, lanzan una frase que rápidamente capta la atención.

“Va a volar el Tuti con eso”, se escucha decir a Assadi, mientras Altamirano le echaba agua a los zapatos de fútbol.

Pero la cosa no quedó ahí. Segundos después, ambos se autoproclaman como un grupo exclusivo: “Hay tres Tuti, así Tuti, Tuti Tuti. Somos los Tuti. Los otros que digan Tuti es falso, son tres Tuti”, mencionando también a Hormazábal.

Luego, eso sí, Assadi advirtió que “se puso celoso uno (Hormazábal) por una fotito y nos dijo ‘me cortaron’ y mandó un emoji de una tijera”, al referirse a una imagen en la que aparecían Eduardo Vargas junto a Assadi y Altamirano.

Hormazábal, Assadi y Altamirano han forjado una linda amistad en la U | FOTO: Photosport

Los hinchas celebraron la buena onda del plantel azul y comenzaron a bautizar a Hormazábal, Altamirano y Assadi como “Los Tuti”, en uno de los pasajes más simpáticos del último Sin Editar.

En síntesis…