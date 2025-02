Universidad de Chile se prepara de manera incansable para que la temporada 2025 sea incluso mejor que la 2024 y puedan quedarse con el título del Campeonato Nacional, logro que el año pasado estuvieron a muy poco de capturar.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez ha hecho un robusto y buen Mercado de Fichajes, donde han llegado jugadores de la calidad de Javier Altamirano, Rodrigo ‘Tucu’ Contreras y Lucas Di Yorio, el más reciente refuerzo azul.

Es precisamente el ex delantero de Everton de Viña del Mar el que ilusiona a Cristian Basaure, ex jugador y panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports quien reaccionó a la conferencia de prensa donde fue presentado.

Di Yorio fue presentado en la U. | Foto: Photosport

“Agradeció mucho llegar a Chile porque habló de Beccacece en Defensa y Justicia que lo hizo recorrer la banda, que lo hizo aprender otra posición, que lo mejoró como jugador”, dijo Basaure.

El ex jugador no duda que Di Yorio dará de qué hablar este año en la U: “Había entendido el cuidarse y la nutrición que era muy relevante para lo que hoy es como jugador. Me pareció muy interesante, lo percibí como un tipo muy maduro y que seguramente le va a dar mucho rédito a la U con esa postura pro equipo”, agregó.

¿Será Lucas Di Yorio el gran goleador que hacía falta en la U? Lo concreto es que desde Joaquín Larrivey que Universidad de Chile no tiene un artillero de fuste y ahora, con Di Yorio, los azules esperan haberle pegado el palo al gato.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

Universidad de Chile visitará a Santiago Morning en el Estadio Bicentenario de La Florida el próximo lunes 10 de febrero, duelo válido por la Fecha 3 del Grupo G de la Copa Chile 2025.