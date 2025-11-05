Universidad de Chile saltó al terreno de juego del Estadio Santa Laura-SEK con la misión de sumar puntos vitales en el crucial partido pendiente por la fecha 21 de la Liga de Primera contra Everton de Viña del Mar.

Con la obligación de ganar para no perder terreno por el Chile 2, la presión sobre el equipo de Gustavo Álvarez era máxima, y los hinchas esperaban ver una versión dominante del equipo en su “localía” de Independencia.

Uno de los focos de la temporada ha sido el rendimiento de las bandas ofensivas, y específicamente el de Maximiliano Guerrero. El puntero, que llegó desde La Serena, no ha logrado consolidarse en este 2025.

Maximiliano Guerrero lleva 0 goles en 28 partidos en esta temporada | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Su irregularidad y falta de desequilibrio han agotado la paciencia de los fanáticos, que exigen un rendimiento acorde a las expectativas.

Maximiliano Guerrero vuelve a ser blanco de las críticas

Bastó el pitazo que marcó el fin de los primeros 45 minutos para que las redes sociales se incendiaran.

El nombre que recibió la sentencia unánime del hincha azul fue el de Guerrero. El ‘7’ fue sindicado por la fanaticada como el punto más bajo (por lejos) del equipo en la primera mitad, desatando una ola de críticas feroces.

El “tribunal de Twitter” no se guardó nada y apuntó al corazón de su puesto. La frase que se repitió por cientos fue: “Es el único extremo del mundo que le tiene miedo a encarar un 1vs1”.

Los fanáticos destrozaron al ex La Serena por su nula capacidad de desequilibrio, acusándolo de retroceder la pelota en cada oportunidad que tenía de atacar a su marcador. Comentarios como “Prefiero ver a Nacho Vásquez”, “No se pasa nadie” y “No sabe hacer un desborde”, se tomaron las tendencias.

Los comentarios de los hinchas de la U contra Maxi Guerrero: