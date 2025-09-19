Universidad de Chile se trajo un empate desde Perú tras enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Pese a estar largo rato con uno demás, los azules no lograron aprovechar la ventaja numérica y debieron conformarse con el 0 a 0 en Matute.

Tras este empate que dejó sensaciones extrañas en el hincha universitario, ahora el cuadro de Gustavo Álvarez se prepara para la vuelta, partido que no se disputará en el Estadio Nacional sino en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Recordemos que la hinchada “Bullanguera” no pudo hacerse presente en Lima ni tampoco podrá hacerlo en Coquimbo. Serán estos dos los primeros partidos de 14 en que los azules, tanto de local como visitantes, no podrán contar con su gente en las gradas.

Charles Aránguiz, gran figura de la U. de Chile frente al cuadro aliancista, analizó el partido en diálogo con ESPN: “Fue un partido muy difícil, (Alianza) es un gran rival. Hay que seguir trabajando y hay que esperar el partido que viene”.

En esa línea, tuvo palabras de elogio para el local: “En momentos ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero fue un partido muy positivo para nosotros”.

Charles Aránguiz lamenta la ausencia del hincha azul (Foto: Joel Alonzo/Photosport)

Finalmente, también se refirió a la ausencia de la fanaticada que se sentirá durante largo rato en el plano internacional: “Es lamentable que no pueda estar el hincha aquí. Pero estamos tranquilos porque cada día nos dan mucho apoyo”.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima por Copa Sudamericana?

Luego de este empate sin goles, ahora la Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima por el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana el próximo jueves 25 de septiembre a contar de las 21:30 horas.