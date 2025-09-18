Universidad de Chile se mide ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Allí, el cuadro universitario vivió una feroz polémica que bien pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Corría casi la media hora de encuentro cuando, tras un centro de los azules, un jugador del cuadro local parecía rozar el balón con su mano.

Pese al reclamo de algunos jugadores del cuadro laico, el juez del encuentro y el VAR desestimaron cualquier posible contacto y el partido siguió jugándose en total normalidad.

La mano en el gol anulado a Alianza Lima

Casi al término de la primera parte, Alianza Lima anotó el primero y estaba a nada de irse en ventaja por la mínima al descanso.

Sin embargo, el árbitro brasileño fue al VAR y, tras la revisión, estimó que hubo una mano de Quevedo en la jugada del gol por lo que terminó invalidando el gol de los “Íntimos”.