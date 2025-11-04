Matías Palavecino es la gran atracción del flamante campeón: Coquimbo Unido. El volante argentino está en un excelso nivel, el que para él cambió a partir de un partido contra Universidad de Chile.

¿Un palo en la previa del siguiente mercado de fichajes? Está por verse, pero lo cierto es que el crack aurinegro confesó que enfrentar a los azules en la pretemporada 2025 marcó su carrera. No lo olvidará jamás.

Así lo relató en los micrófonos de TNT Sports, recordando el duelo del pasado 5 de enero en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Ingresó como titular tras haber arribado desde Belgrano de Córdoba y marcó un gol en el triunfo 2-1.

“El año pasado no tuve tantos minutos y al llegar a Coquimbo me dieron la confianza para jugar de titular contra la U en verano“, comenzó señalando el talentoso mediocampista.

Luego, el zurdo de 27 años agregó: “Recuerdo que en ese partido me puse a llorar en el túnel, porque volví a disfrutar dentro de una cancha. Miguel (Pinto) me vio y me dio un abrazo”.

Matías Palavecino volvió a ser feliz en un encuentro entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Contra Universidad de Chile: el partido bisagra de Matías Palavecino

Finalmente, la estrella trasandina confesó que dicho compromiso quedó en su inconsciente: fue el punto de quiebre para retomar su buen nivel. De ahí en más, nadie lo pudo parar.

“Disfruté tanto ese partido que no me sentí cansado. Yo venía de no jugar por mucho tiempo. Volví a disfrutar, poder tirar un caño… Siempre que hablo con el psicólogo le digo que ese fue el partido que más he disfrutado“, cerró.

