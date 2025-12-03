El tradicional Torneo de Verano que ha acompañado a Universidad de Chile durante los últimos tres años podría vivir un importante giro en su organización. Habitualmente realizado en la región de Coquimbo, todo apunta a que en enero la pretemporada azul cambiaría de escenario y se trasladaría varios kilómetros al sur, rompiendo con una costumbre que ya parecía instalada.

Según información revelada por La Magia Azul, la dirigencia universitaria y los organizadores del certamen evalúan seriamente llevar el triangular hasta la ciudad de Concepción.

La capital del Biobío aparece como una alternativa más viable en materia de aforos y permisos, aspectos que en la cuarta región se habían vuelto cada vez más complicados de gestionar debido a las restricciones impuestas por la Delegación Presidencial.

Universidad de Chile trasladaría su tradicional torneo de verano desde Coquimbo hasta Concepción (Imagen: Photosport)

En la mencionada ciudad, en cambio, las condiciones serían más favorables para recibir a una gran cantidad de hinchas, uno de los puntos clave para asegurar la viabilidad del evento. El Estadio Ester Roa Rebolledo surge naturalmente como el recinto ideal, considerando su capacidad y la presencia constante de público azul en la zona.

¿Qué rivales tendrá Universidad de Chile en el torneo de verano?

En cuanto a los equipos que participarían en el minitorneo, el citado medio detalla que Deportes Concepción asoma como uno de los posibles rivales de la U. El cuadro lila vive un gran momento deportivo y podría aprovechar el torneo para presentarse ante su gente.

El otro invitado sería un elenco argentino, aunque su identidad se mantiene bajo estricta reserva. Solo se confirmará una vez que se asegure el cambio de sede y se formalice la organización del certamen, por lo que las próximas semanas serán clave para cerrar los detalles.

De concretarse este cambio, Universidad de Chile no solo modificaría su calendario habitual de pretemporada, sino también el ambiente que la ha acompañado en sus inicios de año. Por ahora, el Torneo de Verano 2026 parece estar más cerca de Concepción que de Coquimbo, a la espera de la confirmación oficial.

