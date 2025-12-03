Universidad de Chile comenzó su gran misión: encontrarle un reemplazante a Gustavo Álvarez. Es casi un hecho que el director técnico dejará su cargo a fines de 2025, por lo que la directiva laica necesita dar con su sucesor.

¿Quién será? Azul Azul ya contactó a un entrenador argentino. Al menos, así lo informó el periodista Uriel Iugt a través de sus redes sociales: es un viejo conocido en el país.

Según detalló el comunicador, el conjunto estudiantil entabló comunicación con Martín Anselmi. El campeón de la Copa Sudamericana 2022 (Independiente del Valle) está en carpeta para 2026.

Eso sí, se dejó en claro: no es el único equipo que está siguiendo su caso. A su vez, Newell’s Old Boys -que está en proceso de elecciones de dirigencia- también lo mantiene como alternativa.

“Tiene varias propuestas sobre la mesa para continuar dirigiendo. En Newell’s es la principal opción de dos agrupaciones de cara a las elecciones del 14/12. U de Chile también se contactó con el DT“, destacó.

Martín Anselmi está en la mira de Universidad de Chile para 2026. (Foto: Getty Images)

En el horizonte de Universidad de Chile: ¿Quién es Martín Anselmi?

El estratega tiene 40 años y su último club fue ni nada más ni nada menos que Porto. Sin embargo, tan solo duró seis meses en el cargo y fue despedido tras el Mundial de Clubes.

En Chile, el DT pasó por Unión La Calera, mientras que en el extranjero dirigió a Independiente del Valle y Cruz Azul. En el primer mencionado también se coronó campeón de Recopa Sudamericana, Copa Ecuador y Supercopa de Ecuador.

