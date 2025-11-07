Han pasado casi tres meses desde el gravísimo suceso ocurrido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda en el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana. Sin embargo, los hechos siguen más que vivos sobre todo en Argentina, debido a que el ‘Rojo’ fue finalmente eliminado del certamen dejando al cuadro laico como cuartofinalista.

Por otra parte, el archirrival de Independiente, Racing, disputó hace poco la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo. Como es costumbre con los clubes del continente, la ‘Academia’ fue recibida con un increíble espectáculo pirotécnico, hecho que le costó una dura sanción por parte de las autoridades trasandinas.

Flavio Azzaro le pega con todo a las autoridades argentinas tras las sanciones impuestas a Racing e Independiente (Foto: Photosport)

Si bien el ‘Rojo’ fue sancionado por la Conmebol con 14 encuentros sin su gente (7 de local y 7 de visita -al igual que la U-), en el país parecieran no haberse alarmado del todo y, en el plano local, no tuvieron las mismas reprensiones, razón que hizo enfadar al reconocido periodista Flavio Azzaro.

Flavio Azzaro revive la polémica de Universidad de Chile en Argentina

Sin pelos en la lengua, Azzaro cuestionó de entrada: “¿Qué es más grave: tirar fuegos artificiales o tirar chilenos?”.

Siguiendo con su análisis, insistió: “¿Qué es más grave: tirar fuegos artificiales o tirar chilenos? Porque Racing tiró fuegos artificiales y juega sin público tres partidos e Independiente tiró chilenos para abajo y jugó con una tribuna clausurada, pero con público. Me pregunto de vuelta: ¿Qué es más grave para Aprevide? Fuegos artificiales, no; tirar chilenos, sí. Racing se puede jugar el campeonato y el próximo encuentro lo hace sin público y a Independiente le clausuraron una tribuna”.

Con evidente molestia, volvió a remarcar que: “Vamos a hablar en serio. ¿Qué es más grave lo que pasó el día de Flamengo y los fuegos artificiales que lo que sucedió con Independiente y la Universidad de Chile? Que a Independiente lo hayan dejado afuera es una situación deportiva que la determinó la Conmebol. Yo estoy hablando acá de la determinación que toma el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Aprevide, que se encarga de los eventos deportivos”.

“Los pusieron en pelota a los chilenos, le metían palos en el or… y los chilenos se tenían que tirar para abajo y suspendieron una tribuna. Bah, en realidad frenaron por un tiempo el compromiso de esa semana (por Platense) y después se jugó con público”, reflexionó.

Finalmente, lanzó sus dardos contra la gente del Rojo y las autoridades de su país: “Que Independiente no rompa las pelotas. Porque uno escucha a los de Independiente y son la víctima. Ellos son víctimas de Tapia, de Kicillof (por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires), del Pro, víctimas de todo”.

DATOS CLAVE

El periodista Flavio Azzaro cuestionó la sanción de Aprevide a Independiente tras el suceso con Universidad de Chile.

Racing fue sancionado con tres partidos sin público en el plano local por fuegos artificiales.

Independiente tuvo una tribuna clausurada localmente tras el partido contra Universidad de Chile en Copa Sudamericana.