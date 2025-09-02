Una comitiva de Universidad de Chile encabezada por Michael Clark se encuentra en este momento en Paraguay a la espera de la audiencia en la CONMEBOL, donde la U hará sus descargos tras lo sucedido en Argentina hace dos semanas.

Los serios incidentes entre hinchas de la U e Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana forzaron a la cancelación de la revancha de los octavos de final, por lo que ahora se deberá resolver todo en los pasillos del ente rector del fútbol sudamericano.

Independiente, cuadro organizador del desastre en Avellaneda, no está muy convencido de salir victorioso en Paraguay y así lo destapó Cristián Caamaño: “En Argentina hay mucha preocupación. Independiente siente que está en esta pelea solo, ‘Chiqui’ Tapia les soltó la mano rápidamente por situaciones lógicas, él no va a avalar eso”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

La U, en cancha, estaba pasando a los cuartos de final. | Foto: Photosport

“Fundamentalmente por las pruebas que incluyó la U y ¿sabes a quién están mirando de reojo? A Vaccari, por la famosa frase de que si hay que hacer trampa… aunque pareció folklore por lo que ocurrió después, pareció que estaba todo hilado, aunque no lo estaba”, complementó Caamaño.

Caamaño cree que en Independiente hay tiritón de pera por el fallo: “Ha presentado diferentes situaciones donde Independiente mostró negligencia, incluso de su propio presidente. Hay mucho pesimismo del lado de Independiente y asumen la eliminación, aunque hay que esperar el fallo de la CONMEBOL”, sumó.

Con todo lo anterior, se espera que hoy día ambos equipos hagan sus descargos de lo sucedido y CONMEBOL podría entregar una sanción provisoria entre mañana y viernes para determinar quién avanza a los cuartos de final.

En cancha, la U lograba la clasificación

Universidad de Chile había ganado en la ida por 1-0 y en la vuelta, hasta su cancelación, el compromiso iba 1-1 y eran los azules quienes se estaban clasificando en cancha a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.