Este lunes una delegación de Universidad de Chile viajó a Asunción para comparecer en las audiencias que citó la CONMEBOL para que tanto los azules como Independiente hagan sus descargos antes del fallo que determinará qué equipo avanza a Cuartos de Final de la Copa Sudamericana para enfrentarse a Alianza Lima.

Antes de viajar a la capital de Paraguay, el Director de Azul Azul, José Ramón Correa, volvió a responder categóricamente a los dichos del presidente del Rojo, Néstor Grindetti.

Recordemos que el calvo dirigente insiste sin vergüenza alguna que es Independiente el que debe avanzar (!).

“Solo en la mente de Grindetti puede haber algo tan delirante como eso. Que los dirigentes seamos responsables, cuando al presidente del club lo tenían prácticamente secuestrado en un palco para que no los mataran” afirmó el abogado azul.

Agregando que “la seguridad era un candado que no da ni para candado de la maleta que llevo acá conmigo”.

De todos modos, José Ramón Correa aseguró que lo que diga el mandamás de Independiente “a estas alturas da lo mismo” y destacó que “afortunadamente, este es el momento de la justicia”.

José Ramón Correa le respondió duramente al presidente de Independiente.

¿Cuándo son los alegatos de la U en CONMEBOL?

Los alegatos tanto de Universidad de Chile, como de Independiente, serán este martes en Luque, Paraguay.