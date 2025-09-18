El clásico enfrentamiento entre Perú y Chile en el marco de la Copa Sudamericana vuelve a tomar protagonismo este jueves: Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán en Matute en el duelo de ida de los cuartos de

Los dirigidos por Néstor Gorosito buscan imponer su jerarquía en casa y asegurar un buen resultado para viajar con ventaja a Coquimbo, mientras que la U de Gustavo Álvarez intentará mostrar su solidez internacional y la consistencia de su juego.

Charles Aránguiz sigue haciendo historia en Universidad de Chile

En medio de la adrenalina por este crucial compromiso, un protagonista destacará sobre el resto: Charles Aránguiz. ¿Por qué?

La razón es simple. El Príncipe jugará su partido número 200 con la camiseta del Romántico Viajero. Un hito que lo consolida como uno de los referentes históricos del club laico.

Charles Aránguiz sigue sumando hitos en la U | Foto: Javier Vergara/Photosport

Cabe mencionar que desde su regreso al club en 2024, ha sido pieza fundamental en la U, tanto en el plano local como en competencias continentales.

Este partido 200 no será uno más para Aránguiz: se vivirá ante un rival de peso, con el estadio en su contra y en el contexto de una llave decisiva de Sudamericana.

Canal de TV y dónde ver en vivo online Alianza Lima vs. U. de Chile

Alianza Lima vs. Universidad de Chile se juega este jueves 18 de setiembre con transmisión en exclusiva para toda Sudamérica de Disney+ en su pack premium para toda Sudamérica.