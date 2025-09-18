La Copa Sudamericana sigue su rumbo y este jueves tendrá un cruce cargado de historia y expectativas: Alianza Lima recibirá en Matute a Universidad de Chile, en el duelo de ida de los cuartos de final, con dos hinchadas que ya empiezan a palpitar una noche de alto voltaje.

Los íntimos llegan con la ilusión de seguir escribiendo un capítulo histórico en el torneo continental, mientras que la U busca reafirmar el gran año internacional que vive bajo la conducción de Gustavo Álvarez.

El choque en Lima promete ser intenso. Para Alianza, será vital hacerse fuerte en casa y viajar con ventaja a la revancha en Santiago. En tanto, la U intentará imponer su estilo de posesión y presión alta, que ya complicó a rivales de peso en la Libertadores y ahora quiere replicar en la Sudamericana.

La portada de Líbero se roba las miradas en la previa

En medio de todo esto, la prensa peruana se ha encargado de encender la previa. Los medios incaicos presentan este choque como una verdadera final, incluso con tintes de batalla deportiva.

“Que arda la caldera“, escribió en su portada Líbero, llamando la atención tanto de los hinchas del Romántico Viajero como los de los blanquiazules.

“Alianza Lima, a estadio lleno, salta a la cancha por otro resultado mágico que los acerque a las ‘semis’. Los íntimos recibirá a la U de Chile por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana”, sentenciaron.

La portada de Líbero para el partido de Alianza vs. la U

Canal de TV y dónde ver en vivo online Alianza Lima vs. U. de Chile

Alianza Lima vs. Universidad de Chile se juega este jueves 18 de setiembre con transmisión en exclusiva para toda Sudamérica de Disney+ en su pack premium para toda Sudamérica.