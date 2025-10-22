Universidad de Chile se prepara para el partido más importante de su temporada, y quizás de sus últimos años, al recibir este jueves a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025.

El Estadio Nacional lucirá sin hinchas para un duelo donde los azules, dirigidos por Gustavo Álvarez, buscarán sacar una ventaja que les permita viajar con tranquilidad a la siempre complicada revancha en Buenos Aires.

En llaves tan cerradas, la disciplina es un factor determinante. Las tarjetas amarillas acumuladas son un fantasma que persigue a los cuerpos técnicos, ya que una amonestación en la ida puede costar la baja de un jugador clave para el partido de vuelta, donde se define todo. El reglamento de Conmebol no perdona y la suspensión por acumulación es automática.

Nicolás Ramírez, el único en capilla en Universidad de Chile

El único jugador del Romántico Viajero que llega a la semifinal de ida al límite de tarjetas amarillas es el defensor Nicolás Ramírez.

El zaguero central acumula dos amonestaciones en lo que va de la Copa Sudamericana, por lo que se encuentra “en capilla”.

Nicolás Ramírez está en riesgo para la vuelta | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Sin embargo, para el duelo de ida de este jueves en el Coloso de Ñuñoa, el técnico argentino ha decidido no incluir a Ramírez en el once titular. El defensor esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿cuándo y a qué hora es el partido?

La U y Lanús disputarán la ida de las semifinales de Copa Sudamericana este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas de Chile.