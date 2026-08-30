Emblemático canterano de U. de Chile debuta como streamer: “Hay mucho contenido basura”

Leandro Cañete se unió al mundo digital y le dejó una ácida crítica a sus nuevos colegas. Es furibundo hincha azul.

El mundo del streaming ha repercutido en Universidad de Chile, lo que quedó demostrado con el cruce entre Marcelo Díaz y un comentarista de redes sociales. Debido a ese tipo de situaciones, un canterano estudiantil perdió la paciencia.

¿De quién se trata? Leandro Cañete se unió a las plataformas digitales con un fin: defender a los profesionales del fútbol. Así lo manifestó el arquero a través de su nuevo canal de TikTok.

El portero de Unión San Felipe comenzó el emprendimiento para proteger a sus pares y lo bautizó Micrófono Sin Botines. Durante su presentación, dejó una ácida crítica para los que serán sus colegas de aquí en más.

“En este nuevo espacio como streamer, me gustaría reaccionar a los mismos streamers que hoy están hablando de mucho contenido sobre los futbolistas profesionales, mucho contenido es basura y cobarde“, lanzó.

“No me gusta para nada cómo se están refiriendo hacia los ídolos, hacia los jugadores profesionales y a la historia de los clubes. Estamos dispuestos a la crítica, sí, pero siento que hay límites que se están pasando”, agregó.

Leandro Cañete se formó en Universidad de Chile. Actualmente, ataja en U. San Felipe. (Imagen: Photosport)

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Canterano de Universidad de Chile debuta en el streaming

Finalmente, Leandro Cañete ahondó en su reflexión y adelantó cómo será su trabajo en las plataformas digitales. Su misión es evidente: posicionarse como una voz de experiencia en el rubro.

“Espero que en este espacio podamos compartir con muchos jugadores profesionales, historias, anécdotas, debut e historias chistosas, obviamente y lo que pasó el fin de semana, el fútbol, que es lo más importante“, detalló.

“Que no se ensucie por estos muchachos que hoy en día hablan cobardías atrás de un micrófono“, cerró.