Los Cruzados cerraron la fecha 21 con un triunfo por 3-2 sobre O'Higgins de Rancagua y vuelven a ser el sublíder de la Liga de Primera.

Este lunes se cerró la fecha 21 de la Liga de Primera 2026, donde Universidad Católica recuperó la segunda plaza al vencer por 3-2 a O’Higgins de Rancagua, volviendo a ser el escolta del líder Colo Colo.

Los Cruzados se impusieron al Capo de Provincia en el Claro Arena con goles de Fernando Zampedri (26′ y 40′) y Mario Gómez (87′).

Los tantos de la visita fueron de Cristián Morales (13′) y Arnaldo Castillo (70′), a quien le anuló un gol el VAR a los 37′.

Con este resultado, la UC sube a la segunda posición con 36 puntos, pasando a Universidad de Chile por diferencia de gol y quedando a 16 unidades del puntero que es el Cacique (52 pts).

Consignar que por delante quedan nueve fechas, por lo que se acerca la recta final del torneo.

En el otro partido de la jornada, Deportes La Serena venció por 1-0 al colista Unión La Calera, en calidad de visita con gol de Jeisson Vargas (43′).

Los Papayeros quedan en la novena posición con 27 puntos y dejan a los Cementeros en el fondo con solo 14 contables, siendo el primer candidato a dejar la categoría de honor del fútbol chileno.

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Unión La Calera sigue en el sótano de la tabla de posiciones. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 52 21 17 1 3 47 21 +26 2 Universidad Católica 36 21 11 3 7 46 31 +15 3 Universidad de Chile 36 21 10 6 5 28 17 +11 4 Everton 33 21 9 6 6 34 23 +11 5 Palestino 33 21 10 3 8 32 29 +3 6 Ñublense 32 20 8 8 4 26 24 +2 7 Deportes Concepción 30 21 9 3 9 24 24 0 8 Deportes Limache 27 20 8 3 9 38 34 +4 9 Deportes La Serena 27 21 6 9 6 32 34 -2 10 Coquimbo Unido 26 19 7 5 7 26 24 +2 11 O’Higgins 24 21 7 3 11 26 34 -8 12 Huachipato 24 20 7 3 10 29 39 -10 13 Audax Italiano 22 21 5 7 9 24 31 -7 14 U. de Concepción 22 20 6 4 10 16 34 -18 15 Cobresal 21 21 6 3 12 31 39 -8 16 Unión La Calera 14 21 3 5 13 17 38 -21

En síntesis

Universidad Católica venció 3-2 a O’Higgins y alcanzó los 36 puntos.

venció 3-2 a O’Higgins y alcanzó los 36 puntos. Colo Colo mantiene el liderazgo de la tabla de posiciones con 52 unidades.

mantiene el liderazgo de la tabla de posiciones con 52 unidades. Fernando Zampedri anotó dos goles (26′ y 40′) en la victoria cruzada.