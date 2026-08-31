Este lunes se cerró la fecha 22 de la Liga de Ascenso, donde Cobreloa se impuso a San Marcos de Arica y retomó el liderato por diferencia de goles.

La fecha 22 de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B se cerró este lunes con el partido entre Cobreloa y San Marcos de Arica en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

Los loínos se impusieron por 2-0 con goles de Facundo Velazco y Gustavo Gotti, que hacen volver al cuadro naranja al liderato del torneo con 41 puntos, superando a Santiago Wanderers por diferencia de goles.

Cabe recordar que los Caturros vencieron por 2-1 a Magallanes el sábado pasado y siguen disputando palmo a palmo la punta con el elenco minero, por el pasaje de ascenso directo a Primera División.

Por su parte, San Marcos de Arica queda en la novena posición con 30 unidades y por ahora sale de la zona de liguilla, quedando a un punto de Deportes Puerto Montt que es el último equipo que está entrando.

Cobreloa sigue siendo líder de la Primera B. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

Mientras que en la zona roja de la tabla de posiciones, Rangers de Talca sigue siendo el colista absoluto con 12 puntos, pero ahora está a solo cinco unidades del que le sigue, que es Deportes Santa Cruz, en una lucha aparte por salvarse del descenso.

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Los rojinegros vienen de dos triunfos al hilo, el último contra Unión Española de visita en Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 41 22 11 8 3 40 23 17 2 Santiago Wanderers 41 22 11 8 3 39 22 17 3 Deportes Antofagasta 37 22 10 7 5 40 22 18 4 San Luis de Quillota 35 22 9 8 5 32 26 6 5 Magallanes 35 22 10 5 7 38 37 1 6 Unión Española 34 22 10 4 8 29 28 1 7 Deportes Recoleta 31 22 8 7 7 32 31 1 8 Deportes Puerto Montt 31 22 9 4 9 23 27 -4 9 San Marcos de Arica 30 22 7 9 6 25 20 5 10 Deportes Copiapó 30 22 8 6 8 31 35 -4 11 Deportes Temuco 28 22 7 7 8 36 33 3 12 Deportes Iquique 25 22 5 10 7 31 27 4 13 Curicó Unido 21 22 5 9 8 20 32 -12 14 Unión San Felipe 21 22 5 6 11 15 37 -22 15 Deportes Santa Cruz 17 22 3 8 11 24 37 -13 16 Rangers de Talca 12 22 2 6 14 19 37 -18

En síntesis

Cobreloa venció 2-0 a San Marcos de Arica con goles de Velazco y Gotti.

a San Marcos de Arica con goles de Velazco y Gotti. Cobreloa lidera el torneo con 41 puntos, superando a Wanderers por diferencia de goles.

con 41 puntos, superando a Wanderers por diferencia de goles. Rangers es colista absoluto con 12 puntos, a cinco unidades de Deportes Santa Cruz.