El refuerzo de la Universidad de Chile que le da un mazazo a Fernando Gago: preocupación total

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago sufre un nuevo dolor de cabeza en su plantel.

En la Universidad de Chile hoy afrontarán un importante desafío dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ se medirán ante Universidad de Concepción, en una nueva fecha del torneo.

Para este compromiso, Fernando Gago tiene la gran consigna junto a sus dirigidos de volver a los triunfos y mantenerse con el foco puesto en lo que es el Chile 2, el gran objetivo del ‘León’ en este campeonato.

En lo que será su enfrentamiento ante el ‘Campanil’, el estratega azul contará con una importante baja, en la que uno de sus grandes fichajes del último mercado no estará disponible.

Se trata del defensor Igor Lichnovsky, quien tras su redebut con la Universidad de Chile en el Superclásico, no pudo entrenar a la par de sus compañeros por problemas físicos y se tranformó en una baja automática en la U.

Lichnovsky preocupa en la U | Foto: Photosport

La lesión de Lichonvsky que preocupa en la U

En las últimas horas, desde el medio ‘Emisora Bullanguera’ dieron detalles de lo que es la lesión que sufre el zaguero de 32 años, el que lo tendrá más de una semana fuera de las canchas.

Publicidad

Igor Lichnovsky tiene un esguince grado II en su pie derecho, el que lo tiene en una fase de recuperación y su tiempo estimado para volver a ser opción en la U sería de tres semanas.

De esta forma, Fernando Gago tendría que lidiar con un nuevo problema de lesiones en el plantel de la Universidad de Chile, el que desde su llegada al club, no lo ha dejado para nada tranquilo.

En la U esperarán con tranquilidad lo que será la recuperación de Lichnovsky, con quien Gago desea contar en su plenitud física para lo que será su vuelta a las canchas, la que etaría pactada a mediados de septiembre.