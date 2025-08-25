El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio y por primera vez se refirió a los graves incidentes de violencia ocurridos en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a Radio Con Vos, la máxima autoridad bonaerense aseguró que la Conmebol es la responsable del operativo: “El operativo está dirigido por la Conmebol, el que decide suspender el partido o no es el coordinador de la Conmebol, y quien solicita la intervención de la policía fuera del estadio también es la Conmebol”, afirmó.

“Una represión en el estadio termina con un muerto…”

El gobernador de la provincia ratificó que “el diseño del operativo queda totalmente en manos del protocolo, que está escrito por la Conmebol… Cuando entra la policía, cuando se suspende el partido”.

“Todo eso se está dirimiendo en sede judicial, con alguna lógica, porque obviamente pasó algo que fue salvaje. Salvaje del lado de la hinchada de Chile, hoy veía, además lo hablé con Boric también, con el presidente de Chile, que hablé el otro día, y con el ministro del Interior de Chile. Y después, salvaje también cuando va una parte de la hinchada de Independiente”, agregó.

Respecto al rol de Aprevide (encargados de la prevención de la violencia en el deporte), y que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Kicillof aseguró que el organismo “no estaba de acuerdo con la distribución de las tribunas, no estaba de acuerdo con la forma en la que se había hablado, y a 30 minutos del primer tiempo empieza a pedir que se suspenda el partido, porque entrar con infantería en medio de un partido, con todas las familias adentro, qué sé yo, ya lo hemos visto en Gimnasia, por ejemplo. Una represión, o una cosa así, adentro del estadio, termina con un muerto y nosotros a disposición del juez”.

Cabe destacar que Independiente ya sancionó a 25 involucrados en la masacre ocurrida en el Estadio Libertadores de América. Fueron expulsados como socios del club y se solicitará que sufran derecho de admisión de por vida.