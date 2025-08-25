En la Universidad de Chile siguen muy consternados tras lo que fue la masacre que vivieron muchos de sus hinchas en el duelo ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, en la que fueron violentados de forma inhumana por parte de la barra rival.

En el fútbol sudamericano se sigue de muy de cerca qué es lo que sucederá en esta serie entre ‘Azules’ y ‘Rojos’ en el duelo por los octavos de final de vuelta por la Copa Sudamericana, serie que tenía como ganador a la U por un 2-1 global, a falta de lo que era el segundo tiempo.

Uno de los equipos que más pendientes está a esta resolución que tomará CONMEBOL tras estos hechos es Alianza Lima de Perú, quien espera por uno de los dos equipos como su próximo rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hace unos días, el presidente del club peruano Jorge Zúñiga, conversó con el canal Willax y destapó su postura sobre lo que es esta situación, en la que sus dichos generaron mucha polémica ante una posible resolución en favor de la Universidad de Chile tras la barbarie.

“Si se le dan los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genere actos de violencia para poder pasar. Creo que la situación de la Conmebol es difícil”, declaró.

En el club peruano esperan por un rival en la Copa Sudamericana | Foto: Photosport

La CONMEBOL podría hacerse sentir ante Alianza Lima

Las declaraciones del presidente del club, podrían meter a Alianza Lima en un importante problema tras su postura a este duelo, tras haber nombrado a la CONMEBOL ante lo que puede ser esta resolución.

Así lo informa el Código Disciplinario de la CONMEBOL, en donde en sus artículos 11 y 12 señala: “cualquier oficial de club (presidente incluido) puede ser sancionados por declaraciones públicas que afecten la reputación de otro club, de la Confederación o de sus competiciones”

En caso de que la CONMEBOL quiera abrir un expediente sobre los dichos del presidente de Alianza Lima, la sanción podría ir desde una advertencia, multa o hasta suspensión a la persona involucrada.