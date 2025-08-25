Un amplio repudio generaron las declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien apenas ocurrida la tragedia y barbarie contra los hinchas de Universidad de Chile en el estadio Campeones de América, aseguró que iría a la Conmebol a pelear la clasificación a la siguiente ronda de Copa Sudamericana.

Con el correr de los días, el máximo dirigente del Rojo bajó el tono de su discurso y prácticamente terminó por admitir su derrota frente a los hechos y ante Conmebol, quien abrió un expediente disciplinario, luego de los graves incidentes protagonizados por la barra brava del conjunto Avellaneda.

“Yo creo que eso es una barbaridad y además, no perdamos de vista que esa gente que se dice hincha de Independiente es la que nos jodio”, reconoció Grindetti en declaraciones a Naviso Gol TV.

Si bien Grindetti sostuvo que el club continuará defendiendo sus intereses ante la Conmebol en Luque, su discurso fue perdiendo peso con el correr de los días. Aun así, el dirigente se mantiene en su postura de responsabilizar a la barra de la U por los incidentes.

“Si no habrían hecho eso estaría muy claro, porque pasan todas las imágenes de esos momentos, que son realmente dramáticos, donde hay 50 vándalos haciendo quilombo y no se ve las imágenes del principio de los chilenos tirando inodoros para abajo”, explicó.

“La dimensión del daño que ha hecho esta gente es tremendo. Por eso que, cuando digo, dolor por lo que pasó a mucha gente que está lastimada, pero desde dentro tengo mucha bronca, porque por estos 50 tipos tenemos que dar todas explicaciones”, remarcó.

“Repudio eso, los vamos a encontrar y daremos toda la información y que la justicia haga lo que tenga que hacer; los vamos a rajar del club”, finalizó.