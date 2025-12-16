Universidad de Chile tomó una importante decisión en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil desechó la posibilidad de adquirir a una de sus figuras a lo largo de todo 2025.

¿Su nombre? Lucas Di Yorio. El delantero argentino concluyó su préstamo y tendrá que comenzar a dilucidar su futuro. Desde Brasil ya advierten cuál es su panorama para la siguiente temporada.

En primera instancia, tendrá que volver a Athletico Paranaense, pero según informó Bem Paraná, no está considerado en el armado del plantel profesional. Tendrá que buscar otro rumbo.

“No está en los planes para el próximo año y se espera que sea traspasado nuevamente, ya sea cedido o de forma permanente (…) La tendencia es que el argentino cambie de club”, comenzó detallando el medio brasileño.

Luego, agregó: “Al menos hasta nuevo aviso, no está en los planes. Incluso con su inminente llegada, ni siquiera fue considerado para el equipo que competirá en el Campeonato Estatal“.

Lucas Di Yorio no continuará en Universidad de Chile. Debe volver a Athletico Paranaense. (Imagen: Photosport)

El paso de Lucas Di Yorio por Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, el atacante trasandino disputó una totalidad de 43 compromisos con la camiseta azul. En ellos, logró anotar 14 goles y entregar tres asistencias.

Cabe consignar que Universidad de Chile tenía la opción de compra su pase, la que estaba pactada en 2,5 millones USD por el 100%. La escuadra laica no la ejecutó y le dijo adiós.

