La tensión sigue creciendo en torno al caso de Independiente y Universidad de Chile, luego de los serios incidentes que se registraron en Avellaneda en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los disturbios obligaron a cancelar el compromiso y encendieron las alarmas en la Conmebol, que abrió un expediente disciplinario contra ambos clubes. Tanto el “Rojo” como el Romántico Viajero tienen plazo hasta este 27 de agosto a las 13:00 horas de Asunción (12:00 horas de Chile) para presentar sus descargos con todos los documentos y pruebas correspondientes.

La expectativa en Argentina y Chile es total, ya que cualquier resolución impactará directamente en los cuartos de final, donde Alianza Lima espera por rival.

Hinchas de la U presentes en el Estadio Libertadores de América | FOTO: Sebastián Ñanco/Getty Images

Independiente se defiende en Conmebol: Néstor Grindetti explicará los descargos

En este escenario, desde el “Rey de Copas” anunciaron que su presidente, Néstor Grindetti, encabezará este miércoles una conferencia de prensa en la sala de prensa del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

La cita está fijada para las 11:30 horas de Chile (12:30 en Argentina), ocasión en la que se emitirá un comunicado oficial en el que se explicarán los alcances de los descargos presentados y la defensa elaborada “en función de los intereses de nuestra institución”.

Eso sí, desde la dirigencia aclararon que la comparecencia será solo para lectura del comunicado y que no se permitirá realizar preguntas.

¿Cómo y dónde ver la conferencia de Néstor Grindetti, presidente de Independiente?

La importante conferencia de prensa podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de Independiente, donde Néstor Grindetti entregará los descargos del club ante la Conmebol tras los graves incidentes en Avellaneda.